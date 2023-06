Stadt Krefeld und DLRG warnen Baden in Seen und im Rhein birgt große Gefahren

In welchen Seen ist das Baden erlaubt? Es gibt in Krefeld zwei Badeseen, in denen das Baden unbedenklich ist: Der Waldsee der SSF Aegir in Uerdingen und der Badesee des SV Neptun. Geplant ist, dass es künftig einen dritten Badesee gibt: „Die Stadt arbeitet im Rahmen des Masterplans Elfrather See daran, diesen wieder nutzbar zu machen. Dafür ist unter anderem das dauerhafte Vergrämen der Gänse notwendig“, heißt es vonseiten der Stadt.



In welchen Seen ist das Baden verboten und warum? In weiteren Badeseen ist das Baden aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt, wie die Stadt Krefeld mitteilt. Die DLRG Bezirk Krefeld ergänzt: „Im Elfrather See ist das Baden und Schwimmen aufgrund der schlechten Wasserqualität untersagt. In anderen Gewässern kann das Verbot beispielsweise aufgrund von Resten alter Fördereinrichtungen vom Kiesabbau oder ein erhöhter Wasserpflanzenbewuchs ausgesprochen worden sein, da dies eine erhöhte Gefahr für Badende und Schwimmende darstellt.“ Außerdem dürfe der Aspekt des Naturschutzes nicht außer Acht gelassen werden sowie eine mögliche Haftung der Stadt an unbewachten Badestellen im Falle eines Badeunfalls.



Was passiert, wenn ich gegen das Badeverbot verstoße? Laut der Stadt Krefeld handelt es sich um einen Verstoß gegen die Ordnungsbehördliche Verordnung (OBV) und kann entsprechend mit einem Bußgeld geahndet werden. Darin heißt es unter Paragraf 8: „Das Baden in öffentlich zugänglichen, natürlichen und künstlichen Gewässern (z.B. Baggerlöcher, Stadtweiher) ist untersagt. Ausgenommen sind die als solche ausgewiesenen öffentlichen oder privaten Freibadeanlagen.



Ist das Baden im Rhein erlaubt? Grundsätzlich sei das Baden und Schwimmen im Rhein nicht verboten, aber auch definitiv nicht zu empfehlen, sagt die DLRG Krefeld. „Ein Verbot gibt es nur in entsprechenden Zonen wie beispielsweise im Bereich der Hafeneinfahrt, Brücken oder Schleusen. Die Stadt Krefeld und die DLRG warnen ausdrücklich vor dem Schwimmen im Rhein: „Der Rhein ist eine Bundeswasserstraße und hat eine hohe Fließgeschwindigkeit. Dadurch entstehen starke Strömungen, auch unter Wasser, gegen welche auch geübte Schwimmer nicht ankommen“, sagt eine Sprecherin der DLRG Krefeld.