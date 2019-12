Erneute Schäden im Schwimmbad : Leittechnik defekt - Bad in Bockum bleibt zu

An ihm nagt bereits seit längerem der Zahn der Zeit: Mehr als 50 Jahre alt ist das Badezentrum in Bockum. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Notwendige Ersatzteile sind nicht sofort verfügbar. Nach Aussage der Stadtverwaltung greifen aktuell keine Notfallpläne für Schulen und Vereine. Bis Mitte 2020 soll ein fertiges Bäderkonzept für Krefeld vorlegt werden.

Eine Sanierung des Bades in Bockum ist noch nicht vom Tisch, denn das Hallenbad des Badezentrums ist seit dem 10. Februar 2000 in der Denkmalliste der Stadt Krefeld eingetragen. Eine Sanierung des Bades haben die Experten mit mindestens 32 Millionen Euro veranschlagt.

Fakt ist: In der jetzigen Form steht das Bad vor dem Aus. Bis Mitte 2020 will die Verwaltung entscheidungsreife Pläne für die Zukunft des Badezentrums in Bockum sowie ein fertiges Bäderkonzept für Krefeld vorlegen. „Es ist nicht nur fünf vor zwölf, es ist bereits fünf nach zwölf“, umschreibt Matthias Pasch, stellvertretender Leiter des Fachbereichs Sport, den aktuellen Zustand der mehr als 50 Jahre alten Einrichtung. Und die Mängelliste, die Gutachter Kurt Pelzer, Experte der deutschen Gesellschaft für das Badewesen, den Politikern von Bau- und Sportausschuss sowie der Bezirksvertretung Ost vorgelegte, ist lang. „Ein ganz wesentlicher Faktor ist, dass im Bockumer Bad die Rettungswege nicht stimmen. Das gilt sowohl für die Länge als auch für die Breite. Der Brandschutz ist teilweise mangelhaft“, so der Fachmann. Auf 147 Seiten haben sich Pelzer und sein Team mit dem maroden Bad befasst. Sein Ergebnis: „Vom kaufmännischen Standpunkt ist das Bad ein wirtschaftlicher Totalschaden.“ Bis Mitte 2020 will die Verwaltung entscheidungsreife Pläne für dessen Zukunft und ein fertiges Bäderkonzept für Krefeld vorlegen.