Konzerte in Krefeld : Weihnachtsoratorium nur online und im Gottesdienst

Krefeld Das Düsseldorfer Klangkollektiv hat eine Version des Weihnachtsoratoriums von Bach einstudiert, die für den Lockdown noch einmal umkoordiniert worden ist.

Nun soll – unterstützt vom Kulturhilfsfonds der Stadt Krefeld - ein Video von etwa fünf Minuten Länge wenigstens einen kleinen Ersatz bieten. Dazu sind ein Chorsatz und drei Choräle aus dem Bach‘schen Weihnachtsoratorium von einem professionellen Tontechniker in der akustisch hervorragenden Wuppertaler Immanuelskirche aufgenommen worden. Eingerahmt von dieser Musik zeigt das Video den Schauspieler Friedland in einem Sessel sitzend und in Noten lesend: Er erlebt in Gedanken die Szene der Engelverkündigung an die Hirten. Die entsprechenden Texte des Lukasevangeliums werden dazu eingespielt. Am Schluss der kurzen Sequenz erklingt der Choral „Ich will dich mit Fleiß bewahren“.