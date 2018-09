Krefeld: Baby kommt auf dem Gehweg zur Welt

Mitten in Krefeld

Krefeld In Krefeld ist am Mittwoch ein Baby mitten auf einer Kreuzung zur Welt gekommen. Der Mutter und dem Neugeborenen geht es „den Umständen entsprechend gut“, wie die Feuerwehr mitteilte.

Was sich in Krefeld abgespielt hat, war auch für die Rettungskräfte neu. Um 12.56 Uhr ging bei der Feuerwehr in Krefeld ein Notruf ein. Der Grund: Eine Blitzgeburt mitten auf der Straße. Die Rettungskräfte fuhren mit zwei Rettungswagen, einem Notarzt, einer Kinderärztin und einer Kinderkrankenschwester zur Kreuzung Nauenweg/Marktstraße, da war das Wunder bereits geschehen.