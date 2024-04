Stadt Krefeld geht neue Wege in der Ausbildung Azubi-Firma unterstützt Einheiten der Verwaltung bei Projekt-Vorhaben

Die Stadt Krefeld beschäftigt in der Kernverwaltung und in ihren Einrichtungen wie Kindertagesstätten rund 4000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. In einigen Fachbereichen kommt die Kommune nicht so schnell voran, wie es Bürgerschaft und Politik bisweilen wünschen. Ein Grund für Verzögerungen: Es fehlt unter anderem an Fachkräften. Das soll sich ändern.