Vortrags- und Diskussionsreihe „MITKlartext“ Autorin Birgit Kelle referiert zur Genderpolitik bei der MIT

Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion in der CDU Krefeld (MIT) hat am Dienstagabend ihre neue Vortrags- und Diskussionsreihe „MITKlartext“ im Mercure Hotel in Krefeld Traar gestartet. Mit der Reihe will die MIT gesellschaftlich relevante Themen in den Vordergrund heben, welche in ihren Augen von der Bundesregierung falsch oder gar nicht angegangen werden und damit der AfD und ihren plakativen, aber inhaltslosen Parolen überlassen werden.