Ford-Werkstatt in Krefeld : Videobotschaft aus der Autowerkstatt

Link-Serviceleiter Michael Biebl zeigt, wie die Werkstatt-Videos gedreht werden: Per Smartphone nehmen die Service-Berater die Kunden mit ans Fahrzeug und erklären, was repariert werden muss. Der Link zum Video wird den Kunden dann per SMS oder Mail zugeschickt. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Reparaturkunden des Autohauses Link an der Heideckstraße werden jetzt mit Hilfe von Videos über den Zustand ihres Fahrzeugs informiert. Das Projekt ist in Krefeld einzigartig und wird ausschließlich von dem Fordhändler angeboten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Carola Puvogel Von Carola Puvogel Autorendetails aufklappen Journalistin in der Lokalredaktion Krefeld zum Autorenprofil

Videos, direkt aus der Werkstatt an den Kunden geschickt, sind ein neuer Service des Krefelder Ford-Autohauses Link. Das Projekt ist in Krefeld einzigartig: Kein anderer Fahrzeughersteller bietet nach Auskunft des Berliner Unternehmens CitNow, das die Software für die Werkstatt-Videos entwickelt hat, diese Technik an. Und auch deutschlandweit gehört Link zu den ersten Video-Pilothändlern des Autoherstellers.

Reparaturkunden des Autohauses an der Heideckstraße können jetzt mit Hilfe von Videos über den Zustand ihres Fahrzeugs informiert werden. Der Service-Berater nimmt die Fahrzeugbesitzer in Echtzeit mit unter die Hebebühne und kann dem Kunden per Videobotschaft erklären, welche Reparaturen aus seiner Sicht notwendig sind.

Den Link zum Video bekommt der Kunde per SMS oder E-Mail zugeschickt. Ein Kostenvoranschlag wird als Dokument ebenfalls zur Verfügung gestellt, mit einem Klick kann der Autobesitzer dann den vorgeschlagenen Maßnahmen zustimmen. „Das hat den Vorteil, dass wir schneller mit den Arbeiten beginnen können und der Kunde sein Fahrzeug auch schneller zurück bekommt“, erklärt Serviceleiter Michael Biebl. Die Online-Zustimmung sei nämlich rechtssicher.

Die Ampelfarben Rot, Gelb und Grün geben dem Kunden Aufschluss über die Abnutzung einzelner Fahrzeugteile. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Das neue Angebot schaffe Vertrauen, sagt Biebl. „Zum Beispiel bei Neukunden, die vielleicht in einer anderen Werkstatt schon mal übers Ohr gehauen worden sind. Denn per Video können wir genau dokumentieren, was kaputt oder verschlissen ist. Und der Kunde ist live dabei.“ Zu diesem Zweck werden auch Mess-Werkzeuge in den Ampelfarben Rot, Gelb und Grün eingesetzt. Der Service-Mitarbeiter kann so aufzeigen, wie viel Belag noch auf den Bremsen oder wie viel Profil auf den Reifen ist. „Wenn die Kunden ihren Motor im zerlegten Zustand mit hunderten Einzelteilen sehen, verstehen sie auch besser, warum der Reparatur-Aufwand und damit die Kosten so hoch sind“, sagt Biebl.



Humor : Diese Stars treten 2019 in Krefeld auf

zurück

weiter

„Wir machen inzwischen pro Monat um die 50 Videos“, berichtet der Serviceleiter. „Unser Video-Service muss nicht für jeden Kunden perfekt sein, manchmal ist natürlich auch ein Anruf besser“, sagt er. Auch sei der Zeitaufwand für ein Video etwas höher. „Zu Stoßzeiten schaffen wir es manchmal nicht, Videos zu machen.“

Die kleinen Filme werden mit dem Smartphone aufgenommen und per App direkt auf die PCs der Mitarbeiter übertragen. Nach dem Verschicken lässt sich überprüfen, ob der Kunde das Video angesehen und ob er der Reparaturmaßnahme zugestimmt hat.

Es habe zu Beginn eine gewisse Skepsis und Hemmschwelle unter den Mitarbeitern gegeben, die neue Technik anzuwenden, zumal der Service-Berater ja während der Aufnahme die Erklärungen zum Fahrzeug live einsprechen muss. „Das hat nicht jeder im Blut“, sagt Biebl und lacht. Doch Fortbildungen und Geld-Prämien pro Video hätten geholfen, der neuen Technik den Weg zu ebnen.