IHK gratuliert zum 100-Jährigen Autoglas Janssen liefert Spezialglas für Boote

Ralf Schimura und Slawomir Kupka leiten einen Krefelder Betrieb mit Geschichte – das Krefelder Traditionsunternehmen Autoglas Janssen GmbH. Die Belegschaft hat unlängst 100-jähriges Bestehen gefeiert. 1920 hatte Peter Kahlen den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und am Gahlingspfad eine Spiegelbelegerei und Glaserei gegründet. Später übernahm Engelbert Janssen den Betrieb. Er spezialisierte sich auf Autoglas. Zu den Spezialitäten der Firma gehören Spezial- und Präzisions-Verglasungen an Personen- und Lastwagen, Nutzfahrzeugen und sogar Booten und Oldtimern. Und wichtig: die Experten können so genannte Adas-Systeme kalibrieren. Bei Adas handelt es sich um sicherheitsrelevante Fahrerassistenzsysteme wie Abstandsregelung, Spurhalteassistent oder Totwinkelassistent. Die Sensoren dieser Fahrerassistenzsysteme müssen zum Beispiel nach dem Tausch der Windschutzscheibe oder der Demontage der Stoßstange oder des Frontträgers kalibriert werden. „2016 haben wir in eine Kalibrierstation und ein Diagnose-Center für modernste Fahrassistenzsysteme investiert“, berichtete Kupka.