Unfall am Chempark Auto überschlägt sich und landet auf dem Dach

(sti) Schreck am späten Nachmittag: Nach Feierabend im Uerdinger Chempark kollidierte ein Fahrzeug beim Ausparken mit einem herannahenden Auto. Das landete durch die Wucht des Zusammenpralls auf dem Dach. Drei Personen wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt. Ein silberfarbener Volkswagen stand am Dienstag auf dem Parkplatz vor dem Haupttor des Chemparks an der Duisburger Straße. Beim Ausparken kollidierte er mit einem zweiten Fahrzeug, das aus Richtung Tor 2 des Werksgeländes kam. Durch den Zusammenstoß überschlug sich das zweite Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Umgehend rückten die Rettungskräfte der Werkfeuerwehr des Chemparks, des Werkschutzes und der Feuerwehr Krefeld aus. Bis zum Eintreffen von Polizei, Rettungsdienst und Krefelder Feuerwehr kümmerten sich die Einsatzkräfte der Werkfeuerwehr um die Verletzten und sicherten die Unfallstelle ab. Die drei betroffenen Personen wurden zur weiteren Kontrolle und zur ärztlichen Versorgung in Krefelder Krankenhäuser transportiert. Die Polizei übernahm anschließend die Unfallaufnahme, während sich die Mitarbeiter des Uerdinger Chempark-Werkschutzes um die Verkehrssicherung kümmerten. Die Ermittlungen der Experten der Polizei zum genauen Unfallhergang dauern an.