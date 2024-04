Der 2. April ist Welt-Autismus-Tag Autismus – ein Leben mit klaren Ansagen und festen Strukturen

Matz ist ganz in seinem Element, wenn er mit der gelben Schubkarre hantiert. „Er liebt es, Sachen hin- und herzufahren“, sagt Nadine von Mierlo. Sie ist seit 2021 Einrichtungsleiterin im Haus am Berg der Lebenshilfe Krefeld und kennt den Jungen mit Diagnose Autismus von Anfang an. 2016 ist Matz in das Haus am Berg eingezogen und Nadine von Mierlo hat ihren Dienst hier begonnen. Sie sehen, hören, riechen, fühlen anders und verarbeiten alle Eindrücke auf andere Art, so eine Expertin. Rund 800.000 Menschen leben in Deutschland mit Autismus. Das entspricht einem Prozent der Bevölkerung.