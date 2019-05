Denkwürdige drei Wochen : Auszubildende erlebt den „Brexit“ hautnah

Krefeld In einer umfangreichen Dokumentation geförderter Auslandsaufenthalte fasst die Handwerkskammer zusammen, was den besonderen Wert einer Stage als Berufsanfänger in einem anderen Land ausmacht.

(RP) Sie hat den Schock, den Jubel, die Verzweiflung am Tag des „Brexit“ vor drei Jahren unmittelbar vor Ort miterlebt und – durchlitten: Anika Görtz, damals Auszubildende im Auslandspraktikum in London, im Kaufhaus „Harrod´s“. „Den Unmut, die Sorgen der Kollegen so direkt mitzubekommen, war etwas völlig anderes, als von einem solchen Ereignis zu Hause nur in den Nachrichten zu hören,“ erinnert sich die heute 24-jährige Konditorin an denkwürdige drei Wochen in Großbritannien zurück. Organisiert hatte den Arbeitsaufenthalt in der Patisserie und Confiserie des Konsumtempels die Handwerkskammer (HWK) Düsseldorf; und auch der Ausbildungsbetrieb, das Café Haberstroh in Krefeld, hatte die Chance sofort erkannt, den talentierten Lehrling in seiner Neugier und Autonomie zu fördern und noch ein Stück enger an den Betrieb zu binden. Anika Görtz bestätigt den berufsbezogenen „Nährwert“ ihrer Hospitanz, dort die einzigartige Sortimentsvielfalt studieren zu können, mit filigranen, aufwändigen Arbeiten etwa an den Garnituren und Dekorationen der Torten und Pralinen betraut worden zu sein; und sie ist bis heute dankbar, die Prozesse kennengelernt zu haben, die nötig sind, um „wirklich große Mengen“ zu produzieren – einschließlich der Einsicht, „wie wenig eine solche Arbeitsweise in detailliert vorgeschriebenen Arbeitsschritten an einem einzelnen Produkt eine Option für meine eigene Zukunft war.“

Der Bericht von Anika Görtz aus der umfangreichen Dokumentation geförderter Auslandsaufenthalte in der HWK fasst beispielhaft zusammen, was den besonderen Wert einer Stage als Berufsanfänger in einem anderen Land ausmacht: „Eine konzentrierte Lebens- und Arbeitserfahrung in Selbstbestimmung, die die eigenen Interessen und Neigungen weiter differenzieren hilft, mit einem kaum zu überschätzenden Schuss Zugewinn an persönlicher Reife als Zugabe,“ erklärte jetzt Hauptgeschäftsführer Axel Fuhrmann.

So hat sich die Anzahl der internationalen Praktikumsaufenthalte seit Beginn des Beratungs- und Betreuungsschwerpunkts der Kammer von 24 (2009) auf 156 im vergangenen und bis zu 200 in diesem Jahr erhöht; insgesamt mehr als 1200 Junghandwerker aus dem gesamten Kammerbezirk und aus sieben Zielländern ergriffen die Chance zum Kulturübertritt. Am fleißigsten machen Lehrlinge des Konditoren-, Tischler-, Kfz-, Friseur- und Bäckerhandwerks von der Möglichkeit zur Lernexkursion ins Ausland Gebrauch; insgesamt 13 Ausbildungsberufe sind mit von der Partie.

„Dabei zeigt sich, dass ausbildende Branchen und Betriebe, die einmal Lehrlinge entsandt oder aufgenommen haben, in der Regel auch dabei bleiben“, beschrieb Fuhrmann einen zentralen Erfolgsfaktor der Maßnahme. Die Austausche lassen eine Win-Win-Situation für die beteiligten Betriebe, die Auszubildenden und auch die Mitarbeiterschaft entstehen.

„Für ein ausbildendes Unternehmen bietet ein organisierter Gastaufenthalt aber vor allem auch eine ideale Gelegenheit, sich mit relativ wenig Aufwand bei der Nachwuchs-Akquise im Wettbewerb um die besten Köpfe unterscheiden und positionieren zu können,“ fügte Fuhrmann ein weiteres schlagkräftiges Motiv für Firmen an, sich Mobilitätsprojekten zu öffnen. Regelmäßige Zielländer des organisierten Lehrlingsaustauschs sind unter anderem Frankreich, Finnland, Großbritannien, Spanien, Schweden, Polen und Malta, wobei Frankreich derzeit klar im Mittelpunkt der Mobilitätsförderung der Kammer steht: Alleine 41 Prozent aller Gruppenaustausche werden mit dem südwestlichen Nachbarland durchgeführt.