Krefelder Entwicklungshilfe : Hilfe für Afrika: Auszeichnung für Rebecca Schwarz

Krefeld Die Traarer Entwicklungshelferin erhielt jetzt für ihr unermüdliches Engagement das Verdienstkreuz am Bande.

Sie kümmert sich um die Ärmsten in Kenia, hilft dort, wo Hilfe am dringendsten benötigt wird, gründete dazu vor 14 Jahren den Verein „Badilika“, was in der afrikanischen Sprache Kiswaheli „Veränderung“ heißt. Nun ist Rebecca Schwarz für ihr Engagement mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland geehrt worden.