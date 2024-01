In Berlin geehrt Krefelder Berufskolleg für interkulturelle Arbeit ausgezeichnet

Die Schülerinnen des beruflichen Gymnasiums Gesundheit des Berufskollegs Vera Beckers (BKVB) freuen sich über die Auszeichnung in der Diversity Challenge 2023, die sie in Berlin entgegengenommen haben – sie erreichten den ersten Platz in der Kategorie „Diversity Leben“. Der Preis würdigt Persönlichkeiten und Projekte, die sich mit dem Thema Vielfalt (Diversity) in der Gesellschaft auseinandersetzen und einen positiven Beitrag zur Förderung einer inklusiven Kultur leisten. Ihr Projekt begannen die Schülerinnen im letzten Schuljahr, in dem sie zunächst in einem mehrtägigen Seminar Zertifikate als „interkulturelle Diversity Trainer:innen in Schule“ erworben haben. Als solche begannen sie in verschiedenen Klassen Trainings zu den Themen Vielfalt und Interkulturalität in der Schule, mit dem Ziel, dass sich auch ihre Mitschüler mit den Themen auseinandersetzen.