Wirtschaft in Krefeld Weltmarktführer Siempelkamp stellt Rekord-Presse für Australien her

Die international ausgerichtete Siempelkamp-Gruppe ist nicht dafür bekannt, kleine Brötchen zu backen. Im Gegenteil: Anlagenbau in Rekordzeit, Rekord-Auftragseingang und eine Rekord-Presse für China sind nur drei Beispiele für Erfolge des Unternehmens in den vergangenen Jahren. Jetzt meldet die Siempelkamp-Gruppe einen neuen Meilenstein, verpackt in ein Größenformat von 8 Fuß mal 78,6 Metern: „Mit diesem Pressenformat avanciert die neue MDF-Anlage für Australian Panels zur längsten jemals von Siempelkamp entwickelten“, heißt es von Unternehmerseite. Der Rekord zeigt auch, dass der Weltmarktführer aus Krefeld nicht einseitig von China abhängig ist.