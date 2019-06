Ausstellungsschiff kommt nach Krefeld : Die MS Wissenschaft legt bald an: Thema Künstliche Intelligenz

Uerdingen Das Ausstellungsschiff ist Anfang Juli am Rheinufer bei Uerdingen.

(RP) Das Ausstellungsschiff MS Wissenschaft legt vom 2. bis 4. Juli am Krefelder Rheinufer an. An Bord ist dann täglich von 10 bis 19 Uhr die Ausstellung „Künstliche Intelligenz“ zu sehen. Mitmach-Exponate aus der Forschung geben Einblicke in die Entwicklung und Projekte Künstlicher Intelligenzen. Die Ausstellung ist Bestandteil vom Wissenschaftsjahr „2019 – Künstliche Intelligenz (KI)“, das vom Bundesforschungsministerium ausgerufen wurde. Die MS Wissenschaft startete ihre Tour am 16. Mai in Berlin und besucht bis Oktober 27 Städte in Deutschland.