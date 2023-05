Ausstellung im historischen Klärwerk Krefeld Neues Forschungsprojekt – die obsolete Stadt

Die Ausstellung „Die Bodenfrage – Klima, Ökonomie, Gemeinwohl“ im historischen Jugendstil-Klärwerk in Uerdingen am Rundweg endet am 2. Juni ab 17 Uhr mit einer Finissage, für die eine Podiumsdiskussion geplant ist. „Bei der ,Bodenfrage‘ handelt es sich um ein leider in der Allgemeinheit unterschätztes Thema der Kommunal- und Flächenpolitik, die jedoch gerade unser persönliches Umfeld und unsere Lebensbedingungen unmittelbar betreffen“, betonte Barbara Schweikart von der Gruppierung wirstadt.org.