In Uerdingen : Ausstellung zum Realisierungswettbewerb Unteres Werft

(RP) Für viele Planungsbüros war der Realisierungswettbewerb rund um das Untere Werft in Uerdingen ein spannendes Projekt. Denn es gibt nicht mehr viele vergleichbare Areale in direkter Rheinnähe, die entwickelt werden können. Insgesamt beteiligten sich 15 Büros am Verfahren. Nun stellt die Verwaltung die Beiträge, inklusive Gewinnerentwurf, im Quartiersbüro Uerdingen für die Öffentlichkeit aus. Im Rahmen des Realisierungswettbewerbs hatte sich die Stadtverwaltung die Ausarbeitung einer multifunktionalen Veranstaltungs- und Freizeitfläche auf einer Länge von 1,6 Kilometern am Rhein gewünscht. Bei der Planung berücksichtigt werden sollte eine bessere Anbindung des historischen Stadtkerns von Uerdingen an den Fluss. Auch die Entwicklung einer neuen Infrastruktur, die barrierefrei die unterschiedlichen Teilstücke zugänglich macht und dabei die Eingänge und den Steiger einbezieht, war Bedingung. Eine besondere Herausforderung stellt das Hochwasserrisiko an der Rheinpromenade dar: Alle Elemente sollten so geplant werden, dass sie eine mögliche Notentladung des Werfts nicht beeinflussen. Der Entwurf der Berliner Büros „FRL Franz Reschke Landschaftsarchitektur“ und „Freie Planungsgruppe Berlin“ hat die Fachjury am Ende überzeugt: Große Ufertreppen, die einen Bezug zwischen Uerdingen und dem Rhein schaffen, atmosphärische Freiräume zum Niederlassen, die die unterschiedlichen Stadteingänge zum historischen Uerdinger Ortskern kennzeichnen und eine „grüne Fuge“ zwischen Radweg und Promenade, die schnelle Radfahrer von schlendernden Fußgängern trennt – so könnte das Areal am Rhein zukünftig entwickelt werden. Die Ausstellung der Beiträge ist von Montag, 11., bis Montag, 18. Juli, sowie von Montag, 1., bis Donnerstag, 18. August, im Quartiersbüro Uerdingen in den Herberzhäusern, Am Marktplatz 5, während der Öffnungszeiten montags von 10 bis 16 Uhr und mittwochs von 10 bis 18 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen rund um den Planungswettbewerb gibt es online auf www.krefeld.de/realisierungswettbewerbwerft.