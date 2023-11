Ausstellung im Kaiser Wilhelm Museum in Krefeld Wie die große Verführung mit Werbung begann

Krefeld · In einer fesselnden Ausstellung beleuchtet das Kaiser Wilhelm Museum die Anfänge der Konsumkultur. Grundlage ist die Sammlung Osthaus, die in der Fachwelt als einzigartig gilt. Karl Ernst Osthaus war so etwas wie der erste Andy Warhol der Geschichte.

22.11.2023 , 17:13 Uhr

Kuratorin Magdalena Holzhey vor Plakten und Verpackungen, die die Moderne der Werbung und des Industriedesigns einläuteten. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)