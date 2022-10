Randale zwischen den Fans : Schwere Ausschreitungen beim KFC-Pokalspiel

Die Polizei reagierte nach dem Schlusspfiff schnell mit zwei Ketten, drängte die Uerdinger zurück in ihren Block und verhinderte so den Platzsturm. Die Spieler verlassen enttäuscht den Platz. Foto: Thomas Schulze

Krefeld Anhänger vom Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen versuchten, eine KFC-Fahne zu klauen. Die Polizei setzte Schlagstöcke und Pfefferspray gegen die Randalierer ein. Zwei Beamte wurden verletzt.

Doch es war nicht der Frust, der sich nach Spielende entlud, vielmehr gab es ein Vorspiel. Demnach waren in der Halbzeit vier Oberhausener in den Uerdinger Fan-Block gelangt und hatten versucht, eine KFC-Fahne zu klauen. Dabei waren sie jedoch erwischt worden. Es war zu einer kurzen Auseinandersetzung gekommen, wobei die Polizei erstmals an dem Abend Pfefferspray einsetzte. Beim gastgebenden Verein war die Verärgerung über den Vorfall groß. „Das Quartett konnte nur aufgrund ihrer Akkreditierungen überhaupt in den Uerdinger Bereich gelangen“, erklärt KFC-Vize Andreas Scholten. „Sie waren als Fotografen der Oberhausener Fan-Betreuung akkreditiert. Die Führung von RWO hat auch sofort ihr Unverständnis geäußert. Sie werden von uns die Namen bekommen, sobald wir sie von der Polizei erhalten haben.“

Dieser Vorfall sei laut Scholten der Auslöser für die Krawalle nach dem Schlusspfiff gewesen, der von dem Frust befeuert wurde. Sofort als der Schiedsrichter das Elfmeterschießen beendet hatte, versuchten etwa 100 Uerdinger auf den Platz und in Richtung Oberhausener Kurve zu stürmen. Das wurde von den Einsatzkräften der Polizei verhindert, die sofort an der Mittellinie und vor der RWO-Kurve jeweils eine Kette bildete. Die Uerdinger wurden wieder in ihren Block zurück gedrängt. Dort bekamen sich einige in die Wolle, da flogen kurz die Fäuste. „Ein großer Teil der Fan-Szene war mit der Aktion nicht einverstanden“, so Scholten. „Deshalb gab es in der Szene Theater.“