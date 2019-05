Tierischer Einsatz in Krefeld : Ausgebrochene Lamas schmusen mit der Polizei

Tierischer Einsatz in Krefeld

Krefeld Zwei Lamas spazieren durch Fischeln und rufen die Polizei auf den Plan. Die Beamten beenden den tierischen Ausflug und bringen sie zurück zu ihrem Halter. Dafür gibt es einen Lama-Kuss.

Vielleicht wollten sie nur einmal einen Ausflug machen: Anwohner beobachten am Donnerstagmorgen wie zwei Lamas durch Fischeln spazieren. Sie alarmierten die Polizei. Die rückte daraufhin mit zwei Streifenwagen aus, um auf Lama-Suche zu gehen. Tatsächlich entdecken sie die beiden Tiere an der Hafelstraße. „Die Lamas liefen in eine Grundstückseinfahrt“, erzählt ein Polizeisprecher. Die Beamten parkten ihren Wagen davor und setzten die Tiere fest. Mit Hilfe einiger Anwohner konnten sie die Lamas einfangen und zurück zu ihrem Halter bringen.