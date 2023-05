Feiertag an Christi Himmelfahrt Tipps für den Vatertag in Krefeld

Das war doch der Tipp von Willy Milowitsch: „Ene Besuch im Zoo, oh, oh, oh, oh, nä, wat is dat schön, nä, wat es dat schön! Wenn de rin küss, siehste de Kamele...“ Im Zoo Krefeld gibt es nicht nur Kamele, es gibt viel mehr zu sehen und zu entdecken. Geöffnet ist von 9 bis 19 Uhr, die Zoo-Gastronomie schließt um 18 Uhr. Ein Tipp: Den Kindern den Besuch unvergessen machen? Oder nach einem exklusiven Geschenk suchen? Im Zoo-Shop wird jeder fündig, angefangen von verschiedenen Stofftieren über den aktuellen Zookalender bis hin zu exklusivem Kaffee. Wichtig: Als Zieladresse ins Navi „Violstraße 93, 47800 Krefeld“ eingeben. Kostenfreie Parkplätze direkt am und rund um den Zoo sind vorhanden.