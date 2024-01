Ausblick von Oberbürgermeister Meyer auf das neue Jahr Die Agenda Krefeld 2024 – fünf Millionen zur Reparatur von Schlaglöchern

Das Kesselhaus bleibt ein Projekt unter Druck: CDU und FDP haben sich in einem Brief an die Bezirksregierung gewandt und um Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Beschlüsse gebeten. Dies berichtet Oberbürgermeister Frank Meyer (SPD) im Rahmen seines Jahresausblicks; zugleich zeigte er sich überzeugt, dass die Beschlüsse allesamt rechtskonform sind. Meyer geht ungebrochen davon aus, dass die nächsten Schritte beim Kesselhaus wie geplant erfolgen. Das Jahr 2024 steht demnach im Zeichen von Vertragsverhandlungen mit dem Investor im ersten und von Vorplanungen im zweiten Halbjahr. Nach wie vor peilt die Verwaltung den Herbst 2029 für die Fertigstellung der neuen Veranstaltungshalle im Mies van der Rohe Business Park an. Folgende Themen sieht der Oberbürgermeister für 2024 auf der Agenda.