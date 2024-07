Experten geben Tipps Suche nach dem Ausbildungsplatz zählt für die Rente

Die Abschlussprüfungen an den Schulen sind geschafft und mit der Zeugnisübergabe gehört für viele junge Krefelder die Schule der Vergangenheit an. Dann beginnt für die meisten Jugendlichen die Suche nach einem Ausbildungsplatz. Was viele nicht wissen: Diese Ausbildungsplatzsuche kann bei der gesetzlichen Rentenversicherung angerechnet werden und spätere Rentenansprüche mitbegründen. „Wer sich also die Zeit der Suche nach einem Ausbildungsplatz anrechnen lässt, minimiert das Risiko einer Lücke im Versicherungsverlauf. Diese Anrechnungszeit kann zum Ende der Berufslaufbahn von enormer Bedeutung sein“, erklärt Andreas Gülker, Mitglied der Geschäftsführung der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (DRV KBS).