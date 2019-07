Kolumne: Aus Flora und Fauna : Der Stieglitz wird deutlich häufiger in der Stadt gesichtet

Krefeld In unsere neuen Serie stellen wir aktuelle Vorkommnisse unter dem Motto „Aus Flora und Fauna“ vor.

(vo) Was wächst und blüht auf unseren Feldern? Was passiert gerade im Wald? Welche Vögel brüten, was kann man beim Spazierengehen sehen? Auf solche Fragen wollen wir künftig Antwort geben, in Artikeln wie diesem unter dem Motto „Aus Flora und Fauna“. Wir wünschen Spaß beim Lesen und Freude beim Entdecken unserer Heimat.

Zum Auftakt möchten wir auf eine schöne Nachricht hinweisen, die die diesjährige Zählung im Rahmen der „Stunde der Gartenvögel“ ergeben hat. In Krefelds Gärten wurden deutlich mehr Stieglitze gesichtet als noch im Jahr zuvor. Demnach wurden dem Nabu 48 dieser schönen Vögel gemeldet, das entspricht einem Plus von 54 Prozent. Der Stieglitz steht damit an Platz 19 in der Rangliste der Sichtungen in Krefeld. Am häufigsten wurden Kohlmeise, Elster, Haussperling, Amsel und Blaumeiste gesehen.