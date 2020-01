Großbrand Krefelder Zoo : „Wir sahen die Laterne auf dem Dach landen“

Krefeld Wenige Stunden nach der Tragödie im Krefelder Zoo sprachen wir mit einer Augenzeugin. Sie informierte die Feuerwehr.

Schock in der Silvesternacht: Während Anwohner in Bockum auf den Straßen aufs neue Jahr anstoßen, ereignet sich im Krefelder Zoo eine Katastrophe. Eine Anwohnerin, die direkt am Affenhaus wohnt, sieht die so genannten Himmelslaternen über den Garten schweben. Sie weiß, dass die im asiatischen Raum beliebten Laternen in Deutschland verboten sind und wundert sich, dass sie über einem Wohngebiet gezündet wurden. Dann verschwinden die Laternen Richtung Zoo. „Wir haben gesehen, wie eine auf dem Dach des Affentropenhauses gelandet ist und sich ein Brandherd bildete. Sofort haben wir die Feuerwehr alarmiert“, erklärt sie unserer Redaktion am Neujahrsmorgen.