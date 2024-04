Marc Julia van Oirschot unter Druck Aufstand in der JU gegen den Vorsitzenden – er soll per Misstrauensvotum abgesetzt werden

Nicht nur in der Mutterpartei, auch in der Jugendorganisation der Christdemokraten in Krefeld hat die Führung ein Problem: Eine Reihe von Mitgliedern der Jungen Union strebt ein Misstrauensvotum gegen den JU-Vorsitzenden Marc Julia van Oirschot an. „Als Mitglieder der Jungen Union sind wir verpflichtet, die Integrität und Effektivität unserer Organisation zu wahren“, heißt es in dem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt. In vier Punkten wird dann ausführlich begründet, warum die Unterzeichner dem amtierenden Vorsitzenden diese Effektivität nicht mehr zutrauen. Van Oirschot greift den Fehdehandschuh auf: „Ich trete von dem Amt nicht zurück“, sagte er auf Anfrage. Das Schreiben ist von 13 Personen unterschrieben.