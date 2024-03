Keine formalen Bedenken gegen neue Veranstaltungshalle in Krefeld Aufsicht lehnt Beschwerde gegen das Kesselhaus ab

Viel Wind um nichts. Das ist die Bilanz des von CDU und FDP entfachte Sturms im Wasserglas, was die angebliche Rechtswidrig- oder -unwirksamkeit der Ausschreibung für den Bau einer städtischen Veranstaltungshalle anbetrifft. Seit dem gestrigen Freitag liege dem Oberbürgermeister Frank Meyer und dem Planungsdezernenten Marcus Beyer die Entscheidung der Bezirksregierung Düsseldorf über die „vergaberechtliche Beschwerde der Ratsfraktionen von CDU und FDP zum Kesselhaus“ vor. Die Zurückweisung der Beschwerde sei am gestrigen Freitag sowohl den Fraktionen als auch dem Oberbürgermeister in einem Schreiben mitgeteilt worden, erklärte ein Stadtsprecher.