Tierschützer schlagen Alarm : „Mehr geht nicht“ – Aufnahmestopp im Krefelder Tierheim

Unter anderem werden aktuell noch 29 Kleintiere, zahlreiche Igel sowie verletzte Wildtiere im Krefelder Tierheim betreut. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Mit derzeit 32 Hunden und 95 Katzen bewegt sich das Haus in Krefeld am Limit. Allein 33 Katzen kommen aus einer Sicherstellung in einer Wohnung, in der noch weitere Tiere vermutet werden.

Das Krefelder Tierheim schlägt Alarm. „Aufnahmestopp!!! Mehr geht nicht.“ heißt es auf der Facebook-Seite, blanke Verzweiflung spricht aus den Worten und Appellen der Tierpfleger. „Wir sind an unsere Kapazitätsgrenze gekommen.“ Mit derzeit 32 Hunden und 95 Katzen bewege sich das Haus am Limit. Allein 33 Katzen seien aus einer Sicherstellung in einer Wohnung gekommen, in der noch weitere Tiere vermutet werden. Zudem sind einige der Katzen tragend. Parallel werden noch 29 Kleintiere, zahlreiche Igel sowie verletzte Wildtiere betreut. Gleichzeitig weisen die Tierretter auf Hilfsmöglichkeiten hin: „Wir brauchen momentan jede Menge Futter.“

- Bei den Hunden gerne Happy Dog NaturCroq Lamm und Reis, das ist bei unseren Hunden sehr gut verträglich.

- Bei den Katzen: Trocken- wie Nassfutter – am liebsten von Felix, Whiskas oder Animonda.

- Bei den Kleintieren: gutes Heu und getrocknete Kräuter.

Futterspenden können derzeit montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr persönlich an der Tierheimtür, Flünnertzdyk 190, abgegeben oder jederzeit in den überdachten Spendenboxen neben der Tierheimtüre abgelegt werden.

Wichtig: Das Tierheim warnt vor möglichen Trickbetrügern, die am Telefon um Spenden für das Tierheim bitten. „Solltet ihr solche Anrufe bekommen, legt bitte auf. Das sind wir nicht“, so der Hinweis der Tierpfleger. Wer spenden will, könne dies gleichwohl machen. Alternativ freut sich die Einrichtung natürlich auch, wenn jemand eine Patenschaft (zum Beispiel Futter, Animal-Hoarding, Wildtiere) übernimmt, dies geht ab fünf Euro im Monat und ist jederzeit wieder kündbar.