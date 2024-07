Ausbau der A57 bei Krefeld-Oppum Auffahrt nach Köln bleibt länger gesperrt

Zwar schritten die Arbeiten gut voran. „Leider kam es jedoch in den vergangenen Wochen mehrfach zu Starkregenereignissen, die den Bauablauf verzögerten. Aus diesem Grund bleibt die Sperrung Anschlussstelle Oppum in Fahrtrichtung Köln bis mindestens 6. September bestehen“, führte die Autobahn GmbH in ihrer Mitteilung weiter aus. Die empfohlene Umleitung verlaufe von Oppum zunächst in Fahrtrichtung Nimwegen bis zur Anschlussstelle Krefeld-Gartenstadt, „wo die Verkehrsteilnehmer schließlich wieder in Fahrtrichtung Köln wechseln“.