Modernes Knotenpunkt-System ist eingerichtet Krefeld auf Rekordkurs beim Stadtradeln

Um 18 Uhr startet am 28. August mit dem Organisator der Aktion Stadtradeln, dem Fahrradbeauftragten Michael Hülsmann, sowie Andreas Domanski und Karl-Heinz Renner vom ADFC, eine gemeinsame Auftakttour zu den ersten neuen Knotenpunkten im Stadtgebiet in Richtung Elfrather See. Eine Erfrischungspause folgt dann – je nach Wetter – am Rhein in Uerdingen an der dortigen Rhineside Gallery oder im Stadtwaldhaus. Alle Krefelder sind zu dieser Auftakttour und zur Teilnahme am Stadtradeln eingeladen. Das große Abschlussevent zum Stadtradeln 2023 ist mit dem „Festiwall“ am Sonntag, 17. September, vorgesehen, wo dann noch die fehlenden Kilometer auf dem Krefelder Ring erradelt werden können.