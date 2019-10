Aus den Stadtteilen : Kugelplatz: Mann belästigt Kita-Kinder

Sarah Tophoven ist die Leiterin der Kindertageseinrichtung „Mumm-Kids“ am Kugelplatz. . Foto: Puvogel, Carola

Krefeld Die Leiterin von „Mumm Kids“ schlägt in der BZV West Alarm: Spritzen und Haschtüten lägen auf dem Kita-Gelände.

Der Arbeitstag von Sarah Tophoven beginnt regelmäßig damit, das Gelände ihrer Kita nach Resten von Drogenkonsum abzusuchen. Spritzen, Haschtüten, Scherben: Es gibt nichts, was die Kita-Leiterin noch nicht in dem abgezäunten Kita-Areal am „Kugelplatz“ gefunden hätte. Dass das Außengelände des Familienzentrums „Mumm Kids“ Ziel von Vandalismus wird, ist obendrein trauriges Tagesgeschäft: Gestohlene Pflanzen, kaputte Spielgeräte oder einfach stumpfer Vandalismus.

Das Kita-Gelände wird regelmäßig von zwielichtigen Gestalten heimgesucht. Ein Mann hat sich den Kindern jüngst auf Scham verletzende Weise gezeigt. Foto: Puvogel, Carola

Mit einem flammenden Apell hat die Kita-Leiterin sich nun an die Politik gewandt: Im Rahmen der Einwohnerfragestunde der Bezirksvertretung West forderte sie die gewählten Vertreter auf, sich endlich des Problems „Kugelplatz“ anzunehmen. „Ich habe alles unternommen, was in meiner Macht steht, um die Kinder zu schützen, aber ich weiß nicht mehr weiter“, sagt die engagierte Kita-Leiterin. Anlass für den Schritt Richtung Politik ist ein Mann, der sich auf dem Kugelplatz aufhält, die Kinder durch den Zaun beobachtet und sich jüngst, in Sichtweite der Kinder, Scham verletzend zeigte und sexuelle Handlungen an sich vornahm.

Info Kita-Träger möchte Kugelplatz erwerben Die Kita Mumm-Kids steht in freier Trägerschaft einer gemeinnützigen GmbH und ist 2016 in die Räume der Kita St. Joseph an der Dionysiusstraße eingezogen. Das seinerzeit umfassend neu gestaltete Kita-Außengelände grenzt an den versteckt liegenden „Kugelplatz“. Der Kita-Träger hat angeboten, das Kugelplatz-Gelände zu erwerben. Das ist jedoch aktuell nicht möglich, weil die Umgestaltung mit EU-Mitteln gefördert wurde.

Kugelplatz und Kita-Gelände grenzen direkt aneinander und sind nur durch einen nicht ausreichend hohen Zaun voneinander getrennt, der Richtung Platz keinen Sichtschutz bietet. Der Kugelplatz wurde vor Jahren mit EU-Mitteln hergerichtet, ist aber wegen seiner versteckten Lage zwischen Markt- und Dionysiusstraße kaum bekannt und wenig frequentiert. Allerdings, berichtet Sarah Tophoven, werde der Platz von solchen Personen gerne genutzt, denen die abgeschiedene Lage gelegen komme, die, etwa beim Drogenkonsum nicht gestört werden wollen. Dass der Platz eigentlich nach 20 Uhr oder Einbruch der Dunkelheit nicht genutzt werden dürfe, kümmere diese Personengruppe nicht. Der städtische Platz könnte sogar mit großen Metalltoren verschlossen werden. Doch das geschieht nicht. Und so sei es ein leichtes, nicht nur den Platz an sich, auf dem es auch einen weitgehend ungenutzten Spielplatz gibt, zu vermüllen oder Gegenstände kaputt zu machen, sondern auch über den Kita-Zaun zu steigen, und auf dem schön angelegten Areal Schaden anzurichten. Der Zaun könne in weiten Teilen nicht erhöht werden, weil nicht klar sei, ob Stadt oder privater Eigentümer dafür zuständig seien, erklärt Tophoven.