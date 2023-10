Neues Angebot in Krefeld Nicht jugendfrei - Märchenführungen für Erwachsene

Und ihre Geschichten sind nicht immer jugendfrei. Reuter kündigt das so an: „Alruna Adrianstochter Pommegranata versteht die Welt nicht mehr. Was haben die Menschen bloß gegen ihre liebenswerte Verwandtschaft und Freunde? Hinterlistig schiebt Gretel ihre sympathische Schwester-Hexe in den Ofen, die wunderschöne Königin wird von dem mit Neid erfüllten Schneewittchen auf deren Hochzeit gezwungen in glühenden Eisenpantoffeln zu tanzen, bis sie tot zusammenbricht und die selbstsüchtige, goldgierige Müllerstochter treibt ihren guten, alten Freund Rumpelstilzchen soweit, dass er sich selbst vor Wut zerreißt. Wie oft hat Alruna Adrianstochter Pommegranata schon beim Fledermaus-Tee und Belladonna-Torte mit Burgherrn Otto von Linn über dieses herzlose Menschenvolk gesprochen.“ Das soll sich endlich ändern. „Den Besuchern von Burg Linn werde ich jetzt mal die wahre Geschichte über die Märchen erzählen“, schwört sich die 539 Jahre alte Hexe beim letzten Vollmond. Sie schnappt sich ihren Turbo-Dyson – der Besen hat schon lange ausgedient – und fliegt zum Blocksberg-Outlet, um sich dafür komplett neu einzukleiden.“