Das Geld ist weg : Auch junge Menschen gehen Betrügern ins Netz

Krefeld Angebliche Support-Mitarbeiter rufen an und behaupten, die Rechner der Opfer seien von Viren befallen.

Der Wechseltrick findet meist in Ladengeschäften statt. Der Täter möchte viele kleine Scheine in wenige große gewechselt haben. Die Kassenkraft freut sich - Kleingeld kann man immer brauchen. Dann zählt der Betrüger die Scheine in die Hand, stellt Zwischenfragen, kauft vielleicht noch schnell eine Kleinigkeit. Am Ende hat die Verkäuferin an der Kasse den Überblick verloren und merkt erst am Abend beim Kassensturz, dass aus den ursprünglich 50 Zehnern auf diesem Weg 20 geworden sind. Eine Variante: Für einen kleinen Einkauf wird ein 50-Euro-Schein auf den Tresen gelegt. Dann wird der Verkäufer schnell noch einmal weggeschickt. Derweil steckt der Täter seinen Schein wieder ein. Dann sagt er, er habe es sich anders überlegt – und fordert seinen Schein zurück. Geld, das nie in der Kasse gelandet ist.