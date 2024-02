Krefeld: Samstag, 3. Februar Auch in Hüls Demonstration gegen Rechtsextremismus

Nach der großen Demonstration in Krefeld am 3. Februar 2024 mit bis zu 15.000 Teilnehmern wird es am Samstag, 2. März, auch eine Kundgebung in Hüls geben. Initiiert wurde sie von der Hülserin Frauke Kawohl. „Es ist wichtig, dass man so etwas auch in einem Dorf macht“, sagt sie auf Anfrage.