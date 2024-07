Veranstaltung in Krefeld Der September steht im Zeichen des zweiten FestiWalls

In der ersten Juli-Woche ziehen die acht großen Parklets, die für rund ein Jahr auf der Kölner Straße standen, auf den Westwall in die Krefelder Innenstadt um. Damit beginnen aktuell die ersten Vorbereitungen für das FestiWall, das in diesem Jahr im Rahmen der Mobilitätswoche vom 13. bis zum 22. September auf dem Westwall wiederholt wird und mit einem vielfältigen Veranstaltungsprogramm lockt.