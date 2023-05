Ausbildung in Krefeld Firma braucht kluge Köpfe am Schaltschrank

Nils Kehrmann ist das, was man gemeinhin als handwerklich begabt bezeichnet. Der 31-Jährige macht am eigenen Häuschen in St. Tönis, wo der werdende Vater mit seiner Frau lebt, vieles selbst. Deshalb war die Entscheidung im Jahr 2008, sich bei ATR Industrie-Elektronik GmbH als Elektroniker für Betriebstechnik zu bewerben, goldrichtig. „Ich habe immer schon an der heimischen Werkbank gebastelt. Bereits in der 7. Klasse war klar: „Ich mache was Handwerkliches.“