Vortrag über das Klima : Was Krefeld für das Treibhaus Erde tun kann

Das Bild eines Treibhauses nutzte der Astrophysiker und Experte für die Sonne, um die Funktionsweise des menschengemachten Treibhauseffektes zu verdeutlichen. Foto: Rainer Born

Krefeld Astrophysiker Rainer Born erklärte die Kipppunkte im Klima und ihre Konsequenzen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sven Schalljo

Das Auditorium vor Astrophysiker Rainer Born ist gut gefüllt. Rund 100 Besucher, darunter viele Krefelder Politiker wie die Oberbürgermeisterkandidaten Thorsten Hansen (Die Grünen) und Michael Heepen (Die Partei), Bürgermeisterin Gisela Klaer, die in Vertretung des terminlich verhinderten Oberbürgermeisters Frank Meyer vor Ort ist, sowie weitere Rats- und Bezirksvertreter, sind gekommen. „Ich habe zum Beispiel mit Frau Klaer gesprochen, die leider aufgrund eines weiteren Termins etwas früher gehen musste. Sie hat mir erzählt, dass sie sich den Termin schon eingetragen habe, bevor die offizielle Einladung gekommen ist und sie vom OB gebeten wurde, ihn zu vertreten. Sie hat den Termin auf Facebook gesehen. Das freut uns natürlich sehr“, sagt Mitorganisatorin Björna Althoff.

Der Vortrag des in Schweden lebenden Born wurde von den Fridays for Future organisiert, um die Krefelder über Kippunkte im Klima zu informieren. Born nennt hier vor allem das Abschmelzen der Polkappen und die Freisetzung von Methan. „Wenn die Pole nicht mehr von Eis bedeckt sind, sind die Flächen sehr viel dunkler, das bedeutet, dass mehr Energie absorbiert wird. Auch darum heizt sich die Arktis heute zwei- bis dreimal stärker auf als der Rest des Planeten. Das bringt viele Probleme mit sich. Zum Beispiel ein Abschwächen des Golfstroms oder des Jetstreams. Dadurch geraten auch Wettersysteme durcheinander“, erläutert der Physiker.

Info Fridays For Future will Bürger informieren Foto: Fridays for Future Schon seit geraumer Zeit nutzen die Organisatoren der Protestbewegung Fridays For Future den Saal der Altkatholischen Gemeinde. Den Vortrag von Physiker Rainer Born hatten sie kurzfristig um einen Tag verlegt, da er mit dem Neujahrsempfang der Stadt kollidierte.

Schon als Einstieg wählt er einen Verweis auf die Fridays for Future und hier eines der meist präsentierten Schilder und Plakate: „There is no Planet B“. „Bis zum nächsten Sternensystems beträgt die Reisezeit mit heutigen Technologien mehrere tausend Jahre. Das heißt: Wir haben nur diesen einen Planeten, auf dem wir leben können“, warnt der Experte.

„Ich muss sagen: Mich hat der Vortrag sehr beeindruckt. Mehr Leute sollten solche Vorträge sehen, denn es macht die Thematik weniger abstrakt“, befindet Heepen, dessen Reaktion auf die Einladung Althoff ebenfalls verliest: „In der Tat ist die Einladung kurzfristig, aber da der Klimawandel sich auch nicht an Termine hält, nehmen wir gern an“, schrieb der Kandidat der Satirepartei. Dass diese aber nicht nur für augenzwinkernde Forderungen wie die, die vier Wälle in Grachten umzuwandeln, um das Mikroklima zu verbessern, steht, zeigt die Tatsache, dass sie für die kommende Bundestagswahl 20 Klimawissenschaftler aufstellen will.