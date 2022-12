Vorfälle beim Umbau des Schwanenmarktes in Krefeld Asbest-Skandal - Beschwerde an Justizminister

Er ist ein Insider des Asbest-Skandals bei der Renovierung der ersten von 199 Wohnungen am Schwanenmarkt. Als Kronzeuge im Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Krefeld taugt der Mönchengladbacher nur bedingt. Sein Leumund hat gelitten. Er wurde rechtskräftig wegen des Versuchs der Erpressung der Betreibergesellschaft des Schwanenmarkts in der Krefelder Innenstadt verurteilt. Der Staatsanwalt, der die womöglich strafrechtlichen Verfehlungen beim Umgang mit dem gesundheitsgefährdenden Mineralstoff untersuchen sollte, war auch derjenige, der die Anklage wegen der versuchten Erpressung am Gericht vortrug. Inzwischen haben die Zuständigkeiten für die Ermittlungen im Asbest-Fall gewechselt. Grund genug für den Mönchengladbacher, sein vermeintliches Wissen mit dem neuen Staatsanwalt schriftlich zu teilen. Der Brief, in dem der Insider den Versand einer überarbeiteten Fassung als Beschwerde ans nordrhein-westfälische Justizministerium ankündigt, liegt unserer Redaktion vor.