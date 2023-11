Gewerkschaft warnt vor Gebäudesanierung „Asbest ist eine tickende Zeitbombe im Altbau-Bestand“

Krefeld · In vier ‚Asbest-Jahrzehnten‘ wurden in Krefeld rund 25.800 Wohnhäuser mit 72.100 Wohnungen neu gebaut. Das sind immerhin 56 Prozent aller Wohngebäude, die es heute in der Stadt gibt.

13.11.2023 , 12:00 Uhr

In vielen Altbauten ist der Problemstoff Asbest verbaut. Die Gewerkschaft warnt in Anbetracht der wegen des Klimaschutzes anstehenden Sanierungen vor den gefahren des krebeerregenden Materials. Foto: IG BAU