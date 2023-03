Kein Ärztepfusch in Krefeld Arzt vom Vorwurf fahrlässige Tötung freigesprochen

Ein Krankenhausarzt ist vom Amtsgericht Krefeld von der Anklage wegen fahrlässiger Tötung freigesprochen worden. Ausschlaggebend war die Aussage eines medizinischen Sachverständigen, der erklärte, dass die Diagnose und die Medikation des Mediziners an Weihnachten 2017 richtig gewesen sei. Der Arzt aus dem Ruhrgebiet hatte damals in der Notaufnahme des Maria-Hilf-Krankenhauses eine 77-jährige Patentin behandelt und ihr das Gichtmedikament Colchizin verordnet. Die Frau ist später an einer letalen Dosis des Wirkstoffs gestorben. Unter einer letalen Dosis versteht man in der Toxikologie die Dosis eines bestimmten Stoffes oder einer bestimmten Strahlung, die für ein bestimmtes Lebewesen tödlich wirkt.