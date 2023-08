Krefelder Arzt geht mit „German Doctors“ nach Indien Hausbesuch in den Slums von Indien

Nicht nur die dringend notwendige Hilfe vor Ort ist es, die Arno Brickenkamp zum zweiten Mal an einem Projekt der „German Doctors“ teilnehmen lässt. Es ist ihm auch wichtig, den Menschen in Krefeld und in seiner Umgebung durch diese Aufenthalte das Leid und die Not besser vor Augen führen zu können, damit diese vielleicht selbst helfen. „Ich will nicht die Welt verändern, ich will Aufmerksamkeit schaffen. Es ist ein humanitärer Ansatz, der tief in mir verankert ist und durch den ich schon viele Spender gewonnen habe.“ Dabei hilft ihm auch, dass er so gut vernetzt ist. „Als ich damals als niedergelassener Arzt aufgehört habe, hatte ich 100.000 Patienten in der Kartei. Einige davon gehören inzwischen zu den Unterstützern der German Doctors.“