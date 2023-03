Arzt aus Krefeld klärt auf "Erkältungskrankheiten sind hartnäckiger als sonst"

Husten, Schnupfen, Fieber – es dürfte derzeit wohl kaum jemanden geben, der niemanden im Freundes- oder Verwandtenkreis hat, der sich mit derartigen Symptomen herumschlägt. Erkältungskrankheiten so weit das Auge sieht, zumindest scheint es so. Auch in Krefeld steigt die Zahl der Patienten, die sich mit tropfender Nase oder hartnäckigem Husten zum Arzt schleppen – Kinder und Erwachsen gleichermaßen. Das bestätigt der Krefelder Allgemeinmediziner und Kardiologe Christian Einfalt. „Es ist sicherlich keine wissenschaftlich untermauerte These, dass Erkältungskrankheiten im Moment hartnäckiger sind als sonst. Dennoch teile auch ich die Beobachtung, rein subjektiv, dass wir es aktuell mit sehr häufig langwierigeren und vor allem auch aufeinanderfolgenden Infekten zu tun haben.“