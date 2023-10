Wanderausstellung in Krefeld Der letzte Besitz der KZ-Häftlinge - ein Container voller Erinnerungsstücke

„#StolenMemory“ ist eine Kampagne der Arolsen Archives zur Rückgabe der persönlichen Gegenstände an die Angehörigen. Seit Beginn der Kampagne 2016 seien bereits mehr als 700 Familien gefunden worden. Die Ausstellung zeigt Bilder solcher „Effekten“ und erzählt vom Schicksal von zehn NS-Verfolgten. Und sie zeigt Gegenstände, die bereits zurückgegeben werden konnten. Sie berichtet vom Verfolgungsweg der einstigen Besitzer und den Rückgaben an ihre Familien. Zu sehen sind auch Dinge, die noch auf ihre Rückgabe warten. Das Archiv bewahrt noch immer gestohlene Erinnerungsstücke von knapp 2.500 Personen aus ganz Europa auf. Auch zu Krefeld finden sich Bezüge in der Sammlung. Die offizielle Eröffnung ist um 11 Uhr.