Milchwirtschaft in Krefeld Arla kann Bauern Nachschlag für Milch zahlen

Das Deutschlandgeschäft sei von dem hohen Inflationsniveau mit steigenden Preisen und dem damit einhergehenden hohen Druck auf der Kostenseite ebenfalls geprägt gewesen. Dies habe auch hierzulande entsprechende Preiserhöhungen erfordert, sowohl im Marken als auch im Private-Label-Geschäft, um die gestiegenen Kosten auf den Höfen der Arla-Milchbauern und in den Molkereien in Teilen decken zu können, erklärte der Sprecher. In Deutschland gehört das Unternehmen mit zwei großen Milchwerken in Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern sowie der Deutschland-Zentrale in Düsseldorf und mehr als 1400 deutschen Genossenschaftsmitgliedern zu den Top 5 in der Molkereibranche.