B-Plan auf der Kippe Herbe Kritik an Architektur des Eishallen-Komplexes

Die Stadt will an der Westsparkstraße ein neues Eissportzentrum für 90 Millionen Euro mit Dreifachturnhalle, Parkhaus und weiteren Extras von einem Investor bauen lassen und ihn dafür nach Baufortschritt bezahlen. Im Gegenzug kauft der Investor der Stadt die Grundstücke ab, auf der heute noch die marode Rheinlandhalle und die nicht weniger in die Jahr gekommene Werner-Rittberger-Halle stehen. Auf diesen Flächen darf sich der Investor unter anderem mit Wohnungsbau verwirklichen. Zum Gesamtpaket hat die Politik vor drei Monaten ohne Zögern ihre Zustimmung gegeben.