Siegerentwurf im Architektenwettbewerb der Stadt Krefeld So soll der Platz Am Röttgen in Uerdingen bebaut werden

Er war mit Spannung erwartet worden: Der Siegerentwurf für die Bebauung auf dem Platz Am Röttgen. Der Platz hat für Uerdingen eine wichtige Bedeutung: Er ist Markt- und ein großer Parkplatz, dazu ein Knotenpunkt für den ÖPNV. Nun also ist der Wettbewerb entschieden. Der Siegerentwurf wurde am Dienstag in der Sitzung des Planungsausschusses öffentlich vorgestellt. Gewonnen hat das Stuttgarter Architektenbüro „mharchitekten“ mit einem Plan, der den Platz knapp zweiteilt: In der Hälfte zur Wehrstraße hin soll ein Wohnquartier mit Gebäuden entstehen, die einen Gartenhof rahmen. In der Hälfte zur Kurfürstenstraße hin soll der Platz öffentlich bleiben. Auch wenn es Bestrebungen gibt, den Wochenmarkt auf den historischen Marktplatz zu verlegen, soll der öffentliche Teil auf dem Platz Am Röttgen ausreichend groß sein, um den Wochenmarkt weiterhin aufzunehmen. Auch an die wegfallenden Parkplätze wurde gedacht: Vorgesehen ist eine Tiefgarage mit rund 200 Plätzen. Sie soll in etwa so viele öffentliche Parkplätze vorhalten, wie es sie heute auf dem Platz Am Röttgen gibt.