Städtebauliche Debatte Architekten kämpfen fürs Seidenweberhaus

Mit der These „Das Seidenweberhaus ist nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung“ hat sich eine Architektengruppe zu Wort gemeldet, die sich für den Erhalt des Seidenwebehauses einsetzt. Sie tragen ein Thesenpapier vor, das das Ergebnis eines ergebnisoffenen Austausches ‘junger’ und ‘alter’ Architekten ist, moderiert von den Architekten Amandus Samsoe Sattler und Claudia Schmidt, die in Krefeld als Mitautorin der Kulturhistorischen Städtebaulichen Analyse (KHSA) der Stadt bekannt ist. Samsoe Sattler ist zugleich Präsident der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen. Titel des Austauschs: ‚Learning from the 70‘s. Thesen zum Seidenweberhaus.’