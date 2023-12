Neuer Grabungsfund in Gellep Das Rätsel um den geheimnisvollen Graben ist gelöst

Die Neuigkeit, die Stadtarchäologe Hans-Peter Schletter und Christoph Reichmann, ehemaliger Leiter des Museums Burg Linn, vermelden, hat eine lange Vorgeschichte, die in die 1950er Jahre zurückreicht. Damals sind Archäologen bei einer Grabung in Gellep bereits auf einen Teil des Grabens gestoßen. Welche Funktion er hatte und wer ihn vor fast 2000 Jahren angelegt hat, konnte seinerzeit nicht geklärt werden. Schletter und Reichmann haben rund 30 Jahre später bei der Begleitung von Abrissarbeiten in Gellep ebenfalls Spuren eines spätantiken römischen Grabens entdeckt. In den 1980er Jahren fand Reichmann ebenfalls Abschnitte, und Schletter machte 2017/2018 noch weitere Funde. Jetzt kam das entscheidende Teilstück ans Licht.