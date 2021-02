Rund 800 Beschäftigte in Krefeld : Arbeitsplatzsicherheit ist das Topthema der IG Metaller

Krefeld Die Befragung der IG Metall hat unter vollkommen anderen Rahmenbedingungen stattgefunden als die Umfragen zuvor. Durch die Pandemie gab es völlig neue thematische Schwerpunkte.

(sti) Die Befragung der IG Metall hat unter vollkommen anderen Rahmenbedingungen stattgefunden als die Umfragen zuvor. Durch die Pandemie gab es völlig neue thematische Schwerpunkte. Die Meinung von rund 800 Kollegen aus 45 Betrieben nehmen Ortsvorstand und Team der IG Metall Krefeld in die Pflicht. Ralf Claessen, Geschäftsführer der IG Metall in Krefeld, weiß um die Schwierigkeit, die laufenden Tarifrunden in der Textilindustrie, bei Eisen und Stahl und der Metall-Elektro-Industrie für die Wünsche der Beschäftigten zu nutzen. „Die Sorge um Gesundheit, Beschäftigung und Einkommen wiegt schwerer als der Wunsch noch bessere Regelungen auch im Konflikt durchzusetzen.“ Die Branche verliere im Betreuungsbereich in 2020/2021 fast 1000 Arbeitsplätze in den Betrieben, das mache betroffen, es forderte die IG Metall. Sie müsse noch mehr Kraft in die produktive Mitgestaltung der laufenden Transformation stecken, so Claessen.