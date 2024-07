Die Quote beträgt im Juli 10,9 Prozent Arbeitslosigkeit in Krefeld steigt weiter

„Im Juli verzeichnen wir steigende Arbeitslosenquoten im Agenturbezirk. Zuwächse gegenüber dem Vormonat gibt es vor allem bei der Jugendarbeitslosigkeit. Diese sind saisontypisch dem Ende vieler Ausbildungsverhältnisse geschuldet. Aus Erfahrung wissen wir hier, dass gerade diese jungen Fachkräfte nach der Sommerpause schnell eine Anschlussperspektive finden. Auch insgesamt ist die konjunkturelle Arbeitslosigkeit gestiegen. Die Zahl der Abgänge in Erwerbstätigkeit liegt erfreulicherweise über jener des Vorjahres, allerdings verzeichnen wir im Vorjahresvergleich auch einen Anstieg der Zugänge in Arbeitslosigkeit“, so Sarah Borgloh, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Krefeld/Kreis Viersen. Aktuell werden in Krefeld 6.892 Menschen von der Arbeitsagentur betreut (444 mehr als vor einem Monat).